Per il momento Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Dunque, non è noto quando la nuova app Terminal potrebbe comparire sui dispositivi. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare con il nuovo Android 16. Nel frattempo, può essere utile scoprire i primi dettagli emersi sull’app Terminal.

Google realizza un nuovo supporto per dispositivi Android

I primi indizi riguardo tale novità sono stati scovati nell’Android Open Source Project. Qui è stato possibile scoprire che Google sta lavorando sull’app Terminal in grado di sfruttare l’Android Virtualization Framework per eseguire una macchina virtuale Debian. In particolare, l’applicazione offrirà agli utenti la possibilità di eseguire comandi Linux sui propri dispositivi.

Google potrebbe introdurre l’app all’interno delle impostazioni stesse dei dispositivi. Ciò avverrà tramite l’opzione “Linux terminal”. L’app terminal è in fase di sviluppo al momento.

È importante sottolineare che l’uso di app Linux su dispositivi Android e quelli ChromeOS risulta essere leggermente diverso. Mentre su ChromeOS il sottosistema è utile sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali, sugli smartphone la principale utilità dell’app Terminal riguarderà solo gli sviluppatori.

In particolare, quest’ultimi potranno utilizzare, grazie al suo arrivo, software come, ad esempio, Android Studio. Quest’ultimo permetterà agli sviluppatori di programmare e tastare le applicazioni sul proprio smartphone. In questo modo sarà possibile risparmiare tempo utile. Inoltre, fornisce un’opzione valida e sicura per procedere senza ostacoli.

Come annunciato al momento l’applicazione è in fase di sviluppo. Dunque, non è ancora stato reso noto quando Google la rilascerà ufficialmente. È possibile che prossimamente verranno rilasciate informazioni più dettagliate in merito.