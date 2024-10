Samsung Galaxy S25 Ultra una foto mostra la similitudine con S25 ed S25+

Le voci sui prossimi top di gamma in arrivo sono insistenti, ma a monopolizzare il mondo della tecnologia ci sta pensando sotto questo aspetto il prossimo flagship di Samsung. Il discorso riguarda senza ombra di dubbio Galaxy S25 Ultra, prodotto che sarà il contraltare dell’ultimo iPhone 16 Pro Max.

Da quanto emerge dal web, sembrerebbe chiaro che ormai il design del prodotto top all’interno della gamma del colosso sudcoreano sia destinato a cambiare spartito. Secondo quanto riferito a più riprese infatti, Galaxy S25 Ultra non sarà più spigoloso come i suoi modelli precedenti ma risulterà molto più comodo almeno in termini di ergonomia. A testimoniarlo questa volta ci ha pensato una nuova immagine che è trapelata sul web, mostrando tutti e tre i dispositivi in fila.

Samsung Galaxy S25 ultra sarà più ergonomico: lo dimostra una nuova foto sul web

Fino ad ora non erano trapelate tante immagini reali della prossima gamma Galaxy S25 di Samsung. Oggi eccone una, tra l’altro molto attendibile, siccome le indiscrezioni avevano descritto i terminali ritratti in foto proprio in questo modo.

Il noto leaker Ice Universe ha pubblicato infatti un’immagine che sembra mostrare delle unità finte della linea Galaxy S25. Anche se sembrano essere reali a primo impatto, considerando le tempistiche di rilascio che parlano di gennaio-febbraio 2025, probabilmente si tratta di modelli cosiddetti mock-up.

L’immagine mostra solo la parte frontale dei telefoni e conferma in qualche modo le voci che circolano da tempo: Galaxy S25 Ultra abbandonerà gli angoli piatti e “taglienti” dei suoi predecessori in favore un frame più smussato con linee più morbide. Da qui ne deriva dunque l’estrema similitudine con gli altri due prodotti che faranno parte della famiglia. Mai prima d’ora, infatti il top di gamma assoluto era stato così simile agli altri due smartphone Galaxy S. Chiaramente c’è bisogno di attendere per informazioni più specifiche in merito.