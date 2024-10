Meta interviene su alcuni errori su Threads

Nel dettaglio, gli utenti della piattaforma hanno criticato le decisioni relative alla moderazione della piattaforma. Quest’ultime sono state giudicate troppo aggressive. Esempi concreti mostrano come ci sono stati account su Threads ammoniti per aver usato parole come “saltine” o “cracker”. A tal proposito, Adam Mosseri, responsabile di Threads per Meta, ha rilasciato una dichiarazione sull’accaduto. Secondo quanto riportato l’azienda ha apportato alcune modifiche per risolvere le problematiche emerse.

Inoltre, Meta si sta impegnando per aggiornare le policy. Ciò insieme alle procedure di moderazione.

Inoltre, Mosseri ha evidenziato che i revisori stanno prendendo decisioni senza avere il contesto completo delle conversazioni. Dettaglio che è stato definito come un “errore”.

La questione relativa alla moderazione dei contenuti non è la sola riscontrata dagli utenti.

Nel dettaglio, i fruitori della piattaforma hanno sollevato anche una serie di altre questioni. Mosseri si è espresso anche riguardo quest’ultime rassicurando gli utenti che il team di Meta sta lavorando per controllare l’engagement bait su Threads. In questo modo si spera di rispondere alle lamentele che si stanno diffondendo tra gli utenti riguardo quest’ultimo fattore.

Threads è stato accolto positivamente fin dal suo arrivo dagli utenti. Quest’ultimi hanno visto nella nuova piattaforma una valida alternativa ad altri social, come ad esempio X. Con l’emergere di lamentele continue da parte degli utenti bisognerà vedere se Meta riuscirà a risolvere gli intoppi riscontrati per fornire ai fruitori della piattaforma la migliore esperienza possibile.