DS 8: il nuovo modello elettrico Stellantis si prepara al debutto

Il debutto della DS 8, attesa per il prossimo anno, segnerà un momento cruciale per la casa automobilistica francese. Questo modello, che diventerà la nuova ammiraglia del marchio DS, sarà interamente prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Italia. Cosa la rende così speciale? La piattaforma STLA Medium che condivide con altri modelli del gruppo, come la Peugeot 3008. Si tratta di una base che promette prestazioni elevate e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Recenti foto spia hanno rivelato qualche dettaglio in più. Durante i test su strada, il prototipo della DS 8 è stato avvistato con un livello di camuffamento ridotto, svelando alcuni tratti del suo design aggressivo. Il frontale si distingue per la presenza di fari a LED sottili e una grande griglia chiusa, simbolo di un’auto senza motore endotermico. Gli appassionati noteranno anche il profilo elegante, con maniglie delle portiere a filo e cerchi in lega, probabilmente più piccoli rispetto a quelli definitivi. Ma la DS 8 sarà solo elettrica? Sebbene questa sia la versione più attesa, rimane un dubbio: Stellantis offrirà una variante ibrida per soddisfare una clientela più ampia?

Innovazione negli interni e prestazioni al top nella nuova DS

Anche se gli ultimi scatti non mostrano l’abitacolo, immagini precedenti hanno anticipato un ambiente raffinato, con un volante a quattro razze e schermi generosi per la strumentazione e l’infotainment. Come ci si aspetterebbe da DS, i materiali saranno premium, confermando la tradizione del marchio nel combinare lusso e innovazione.

Dal punto di vista tecnico, l’adozione della piattaforma STLA Medium lascia presagire la possibilità di avere powertrain potenti, come quelli della Peugeot 3008, che può raggiungere i 326 CV. Le batterie, con capacità fino a 98 kWh, potrebbero garantire un’autonomia di tutto rispetto. Tuttavia, resta aperta la questione sull’eventuale offerta di una versione ibrida. Alcuni analisti non escludono che Stellantis possa sorprendere, nonostante inizialmente questa opzione fosse stata accantonata. Che la DS 8 diventi la regina delle elettriche del gruppo? O Stellantis punterà a mantenere aperte più opzioni, come spesso fa? Presto lo scopriremo.