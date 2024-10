Una delle più grandi innovazioni nel mondo della sicurezza informatica è rappresentata senza dubbio dalle passkey, ovvero la possibilità di accedere ai vai account personali e piattaforme online senza necessariamente utilizzare un password bensì sfruttando l’autenticazione forte presente su un dispositivo registrato e ritenuto affidabile, un esempio sono le autenticazioni biometriche come TouchID e FaceID, il device identifica che siamo noi e lo dice alla piattaforma che ci consente l’accesso.

Questa funzionalità è stata abilitata in Windows 11 grazie a dei miglioramenti di Windows Hello ed ora sarà possibile sincronizzare le proprie passkey mobile anche con Windows 11 e come se non bastasse grazie alle condivisioni delle API sarà possibile condividere in cloud anche le passkey disponibili sui vari gestori delle password e delle passkey, in tal modo potrete effettuare l’accesso autenticato sia su mobile che sul PC senza utilizzare QRCode.

Tutto facile e più sicuro

Ciò sostanzialmente permette una migliore integrazione dei servizi di sicurezza garantendo una migliore protezione dei vostri account, sarà possibile infatti utilizzare il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o il PIN per autenticarsi con una passkey su più dispositivi Windows 11.

Indubbiamente ciò rappresentato un passo in avanti in termini di sicurezza per Windows 11, infatti garantirà una migliore sicurezza quando effettuerete l’accesso autenticato su altre piattaforme non supportate ufficialmente, eliminando un passaggio scomodo che prevede ad esempio di passare attraverso il vostro smartphone.

Il suggerimento che vi diamo è quello di abilitare le passkey dal momento che sono molto più sicure rispetto rispetto alle password in quanto non richiedono di digitare nulla e dunque non c’è nulla che un eventuale truffatore può rubare e copiare per utilizzare contro di voi, le passkey sono una soluzione che molti colossi stanno offrendo e probabilmente nel corso dei prossimi anni soppianteranno completamente le password tradizionali, dunque adeguatevi e sfruttate questa possibilità impossibile da violare.