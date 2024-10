Lexus LX 700h: Il SUV di lusso diventa ibrido

Lexus alza l’asticella con il lancio della LX 700h, la prima variante elettrificata del suo SUV di punta. Dopo anni di attesa, la LX colma finalmente una lacuna, proponendo una motorizzazione ibrida parallela di nuova generazione. Non sorprende che questo sistema sia stato progettato per non tradire la reputazione del modello, sinonimo di comfort e capacità in fuoristrada.

La tecnologia ibrida della LX 700h ha come piattaforma base la GA-F. Questa è già conosciuta per ospitare il potente motore V6 Twin Turbo da 3.5 litri. Esso p poi combinato con una trazione integrale permanente e un cambio automatico a 10 rapporti. L’unità elettrica, collocata tra il motore termico e il cambio, opera in sinergia con l’elettronica di bordo. Il passaggio tra propulsione a benzina ed elettrica è quasi impercettibile, ottimizzato in base alle condizioni di guida. È un’auto pensata per dare il massimo anche nelle situazioni più estreme. E in caso di guasto al sistema ibrido? La LX continua a funzionare grazie a un motorino d’avviamento separato, rendendola un veicolo versatile in ogni situazione.

Una tecnologia studiata per un SUV Lexus sicuro

Non solo efficienza. Il sistema ibrido della LX 700h è stato progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in off-road, preservando la capacità di affrontare guadi profondi fino a 700 mm. Questo grazie all’attenzione di Lexus nel proteggere la batteria principale, situata nella parte posteriore e alloggiata in un vano impermeabile. Che differenza fa in una situazione reale? Immagina di attraversare un torrente senza preoccuparti di danneggiare l’elettronica.

Il nuovo modello offre anche una serie di innovazioni tecnologiche orientate alla praticità. Un esempio? L’inverter CA impermeabile sotto la console centrale, che permette di alimentare dispositivi esterni, utile in avventure all’aria aperta. Per la sicurezza, la LX 700h include l’avanzato Lexus Safety System +, che regola il supporto alla guida in base al terreno. Inoltre, il monitoraggio del conducente aumenta ulteriormente la protezione. Con la nuova Lexus LX 700h, Lexus offre un SUV che combina lusso, prestazioni e innovazione, mantenendo la sua inconfondibile anima avventuriera. Riuscirà questa versione ibrida a soddisfare le aspettative di chi cerca il massimo, sia in città che in fuoristrada? La risposta arriverà entro la fine del 2024, con il suo lancio sul mercato globale.