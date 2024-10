CoopVoce: la EXTRA 300 è la migliore, il prezzo è incredibilmente basso

È probabilmente CoopVoce il gestore mobile del momento con le offerte migliori. È tornata una delle promo più amate di sempre, quella da 300 giga al mese che costa veramente poco. Stiamo parlano della EXTRA 300, promo che mette a tacere la concorrenza che in ogni modo ha provato a portare via al gestore virtuale i suoi utenti.

Sono diverse infatti le aziende che concedono minuti e giga in regalo con delle iniziative mensili, proprio per evitare di perdere clienti. Tutto questo però probabilmente questa volta non riuscirà ad attecchire sugli utenti, i quali daranno un’occhiata alle promo che CoopVoce rende disponibili ancora una volta sul suo sito ufficiale.

CoopVoce: la EXTRA 300 è tornata e con un prezzo incredibile, eccola qui

Ogni volta che arrivano le grandi offerte di CoopVoce, si finisce per fare un gran trambusto. In molti si chiedono se si tratti realmente di una buona occasione o meno, soprattutto alla luce di quanto visto ultimamente. Effettivamente quello di Coop è un gestore del quale ci si può fidare e lo ha sempre dimostrato, anche in questo caso proponendo delle offerte che già in passato hanno dato scacco alle altre aziende che operano nel settore della telefonia mobile. Con la nuova EXTRA 300 tutto diventerà più semplice e su questo non ci sono al momento troppi dubbi. Al suo interno non manca veramente nulla, sia per chi si aspetta di vedere tanti contenuti, che per chi si aspetta di risparmiare una buona cifra. Oltretutto c’è anche la possibilità avere una promo che vale solo a tempo limitato.

All’interno di questa soluzione ci sono 300 giga ogni mese in rete 4G e soprattutto c’è anche la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti. Il prezzo mensile è di 9,90 € per sempre e chi la sottoscrive entro il 27 ottobre può avere anche il primo mese totalmente gratis.