La versione beta di Android 15 è già disponibile per alcuni dispositivi. Essa introduce una funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ha una casa smart. Ma che sembra sia stata ad ora trascurata da molti. Si tratta della funzionalità “Controlli della casa” (Home Controls). Quest’ultima consente di utilizzare smartphone e tablet come veri e propri pannelli di controllo per gestire dispositivi connessi, come luci, videocamere e termostati. In particolare quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione. In pratica, il salvaschermo di Android15 si trasforma in una dashboard per la smart home. Accessibile non solo su device Google Pixel, ma anche su altri modelli compatibili con la funzione Screensaver.

Di cosa si tratta

Questa novità, introdotta, come detto, con la beta 3 di Android 15, permette di avere sempre sotto controllo i dispositivi preferiti. Ciò tramite una sorta di Always-On Display dedicato, anche mentre il device è inattivo. In futuro, ci si aspetta che la funzione possa essere integrata con ulteriori servizi, come SmartThings. L’interfaccia è già compatibile con GoogleHome e HomeAssistant, rendendo la gestione della casa ancora più semplice e intuitiva.

Google TV si arricchisce: nuove funzioni per Chromecast

Oltre alle novità di Android, anche Google TV ha da poco introdotto due funzionalità davvero molto interessanti. La prima riguarda il pannello di controllo per la smart home. Ora disponibile sui dispositivi Chromecast con GoogleTV. Attraverso l’accesso rapido nelle impostazioni, gli utenti possono controllare luci, videocamere e altri accessori smart connessi a GoogleHome direttamente dal televisore.

Invece, la seconda novità riguarda l’integrazione degli sfondi generati dall’intelligenza artificiale. Questa funzione consente di personalizzare gli sfondi della Modalità Ambient su Chromecast. Creando immagini uniche su richiesta tramite un prompt, oppure scegliendo tra diversi stili artistici predefiniti. Google prevede di espandere ulteriormente queste funzionalità, includendo temi per eventi sportivi e molto altro ancora.