BMW C 400 X e C 400 GT: più agilità e tecnologia per gli scooter

I nuovi BMW C 400 X e C 400 GT sono scooter di media cilindrata che combinano prestazioni, comfort e tecnologia. Creano un mix ideale per chi vive la città, ma che ama anche avventurarsi fuori porta con tutta comodità non rinunciando alle due ruote. Che cosa rende questi modelli così speciali? Per prima cosa posseggono un design molto moderno, distintivo, ma hanno anche dotazioni tecnologiche particolari diverse da tutti i modelli simili. Gli Scooter BMW presentano una gran versatilità, il ché li rende perfetti per ogni tipo di spostamento.

Una delle prime caratteristiche che cattura l’attenzione è sicuramente l’aumento dello spazio di stivaggio sotto la sella dei modelli BMW. Ora è abbastanza capiente da contenere un casco integrale. Un dettaglio che fa davvero la differenza. Anche il parabrezza regolabile e la possibilità di aggiungere un portapacchi sono elementi che non passano inosservati, migliorando il comfort di chi guida. Chi potrebbe rinunciare a un sistema di assistenza alla guida così completo? BMW ha infatti dotato i suoi scooter di tecnologie avanzate come ABS Pro e Dynamic Traction Control, garantendo una guida sicura anche in condizioni difficili. In frenata, l’ABS Pro consente un’azione stabile persino in curva, mentre il DBC (Dynamic Brake Control) ottimizza la stabilità durante la decelerazione. E per evitare spiacevoli scivolate in decelerazione, il MSR (Motor Slip Regulation) si occupa di mantenere la trazione perfetta.

Tecnologia e design per modelli BMW rivisitati

Non mancano certo le innovazioni tecnologiche. Entrambi i modelli dispongono di un display TFT a colori da 6,5 pollici. Questo è poi espandibile a 10,25 pollici nel C 400 GT, con piena connettività per il proprio smartphone. Quale altro scooter permette di effettuare chiamate? Quale modello consente di ascoltare musica e navigare, tutto senza staccare le mani dal manubrio?

Sul piano estetico, la BMW ha saputo accontentare tutti i gusti di chi cerca modelli a due ruote. Il C 400 X, con la sua nuova versione “Rugged”, è pensato per chi ama un look più avventuroso. Il C 400 GT, invece, in versione “Exclusive”, punta a chi apprezza uno stile più elegante. In entrambi i casi, il motore monocilindrico da 34 CV regala ottime prestazioni, garantendo al contempo consumi contenuti e grande affidabilità. Per chi cerca uno scooter ricco di pregi, i nuovi C 400 X e C 400 GT BMW sono davvero la risposta giusta.