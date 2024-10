Truffa con messaggio phishing: il testo che svuota il conto

È da giorni che le segnalazioni arrivano in maniera copiosa: gli utenti lamentano l’arrivo di una truffa all’interno della loro casella di posta elettronica. Sfruttando la tecnica del phishing infatti i malviventi stanno portando a termine una truffa pericolosissima. In basso c’è il testo allegato per intero, il quale servirà per far capire a tutti quello che sta succedendo. Bisogna fare molta attenzione per non cascarci.

Truffa: ecco come agisce la nuova mail phishing che frega gli utenti

“Mi chiamo Hortencia, desidero conoscerti meglio.

Sono creativo e carino e l’immaginazione va bene. Ma la fantasia di mio marito è del tutto assente, quindi scopiamo raramente e in modo monotono.

Sono stanco di stare da sola a casa, è inefficace, voglio fuoco e passione per un amore duro che coglie di sorpresa in diverse situazioni e mi fa gemere dolcemente! Dimmi che giorno hai libero per me? Possiamo incontrarci?

Ecco il mio profilo Sexy-Hortencia433, questo profilo in modo che mio marito non lo scopra.

Vi auguro una buona giornata e vi aspetto!

© 2023 bacassist.com. Tutti i diritti riservati.

Se questa email è stata classificata come spam e stai riscontrando difficoltà nella visualizzazione di immagini o nell’accesso a collegamenti, considera gentilmente di spostarla nella tua casella di posta in arrivo.

Questa email è stata inviata a lurob@hotmail.it poiché ti sei iscritto alla nostra newsletter. Se hai ricevuto questo messaggio per errore o non desideri più ricevere le nostre email, ti preghiamo di disiscriverti.”

Come si può vedere alla fine della mail che sta arrivando a tanti utenti, c’è anche una parte riservata ai diritti ma anche lì scatta la truffa. Molte persone infatti si ritrovano senza saperlo a dare la loro e-mail ad un altro servizio truffa. Inserendo il proprio indirizzo mail nella casella per disiscriversi, si fanno partire altre “newsletter” di questo tipo.