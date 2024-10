WindTre ha da poco presentato la sua nuova iniziativa “From Smart City to Smart Land“. Un progetto ambizioso che mira a superare i limiti attuali della digitalizzazione urbana in Italia. Durante un evento a Milano, l’azienda ha evidenziato la necessità di rafforzare le collaborazioni tra i comuni. In modo da sviluppare una visione unica delle aree metropolitane. L’obiettivo non è più solo quello di migliorare le singole città. Ma è quello di trasformare interi territori in “smart land”. Ovvero spazi intelligenti, in grado di sfruttare al meglio le risorse digitali per affrontare sfide sempre più complesse.

WindTre: dati e digitalizzazione, la nuova rivoluzione urbana

L’iniziativa di WindTre non si limita a potenziare la tecnologia. Ma punta a migliorare le competenze digitali delle amministrazioni comunali. Spesso poco preparate ad affrontare i processi di trasformazione tecnologica. Grazie a reti di sensori e sistemi IoT, sarà possibile monitorare diversi aspetti della vita urbana, come la gestione del traffico e i flussi turistici. Questo approccio promette di portare a decisioni più informate. Oltre che migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso una gestione più efficiente dei servizi pubblici.

Al centro di questo progetto vi è l’uso strategico dei dati. WindTre ha sottolineato l’importanza per le amministrazioni locali di acquisire e interpretare correttamente le informazioni raccolte dai dispositivi IoT. Come telecamere di monitoraggio e sensori di traffico. La rete permetterà di creare una mappa dettagliata dei movimenti cittadini. Garantendo al contempo il rispetto della privacy.

Dunque attraverso alleanze strategiche tra comuni, sarà possibile creare un sistema di gestione condiviso. Capace di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze dei cittadini e migliorare le infrastrutture.

Come risaputo WindTre è uno degli operatori italiani più autorevoli del settore. Al pari di altri competitor come Tim e Vodafone. Quindi non stupisce che sia al centro di questa rivoluzionaria iniziativa.