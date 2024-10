A quanto pare qualcosa bolle in pentola in casa Nintendo, sembra infatti che l’azienda voglia disporre un testo online per quanto riguarda la sua funzionalità Nintendo switch online al quale può partecipare chiunque senza troppi problemi, ne intendo però non ha specificato la natura del test, ma allo stesso tempo prima di sbilanciarsi vuole l’opinione della community ecco perché sta permettendo a svariati utenti di iscriversi in modo facile e veloce, rispettando dei requisiti, vediamoli insieme:

Aver raggiunto la maggiore età

Essere titolari di un’ iscrizione attiva a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Possedere un account registrato in: Giappone, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Francia, Germania, Italia o Spagna

Il periodo di tempo per iscriversi al test va dalle 17:00 del 10 ottobre, sino alle 16:59 del 15 ottobre.

Test in chiave retro

Non si sa bene quale sarà la natura di questo testo, fatto sta che Nintendo consentirà l’iscrizione ad un massimo di 10.000 utenti a livello globale e solo dopo rilascerà qualche info in più, si pensa che probabilmente riguarderà un argomento inerente il retro gaming sul retro console, Il che andrebbe a spiegare l’inasprimento dell’azienda nei confronti dell’emulazione dei propri prodotti e soprattutto dei prodotti più indietro nel tempo, come ad esempio Nintendo Wii, ha fatto molto notizia, infatti la recente chiusura dei più grandi e emulatori disponibili sul web e ritenuti da tantissimo tempo intoccabili da parte di Nintendo che invece è riuscita a far ricredere letteralmente tutti, portando alla loro totale sparizione da ogni possibile repository.

I partecipanti una volta effettuata l’iscrizione a questo test dovranno poi scaricare un software aggiuntivo da utilizzare per tutta la durata del test, non c’è dato sapere di cosa si tratti in nessun altro modo, l’unica cosa che resta da fare è attendere per capire nella realtà, con cosa avrete a che fare, dunque, se siete curiosi e disponete di tutti i requisiti indicati, provate ad iscrivervi e magari ne saprete di più.