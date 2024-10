Il governo del Kuwait ha ufficialmente avviato un ambizioso progetto. Volto a potenziare la propria infrastruttura di telecomunicazioni. Il tutto con l’obiettivo di estendere la rete in fibra ottica a una larga parte del territorio nazionale. La Kuwait Authority for Partnership Projects (KAPP), in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni del Kuwait, ha invitato quattro importanti aziende del settore. Tra cui TIM, Batelco, E& e Brookfield. Chiamate a presentare le loro proposte per lo sviluppo e la gestione di una rete di fibra ottica.

L’iniziativa prevede una copertura della banda ultra-larga che possa raggiungere il 90% delle abitazioni e delle imprese del Paese. Ciò entro cinque anni dalla stipula del contratto. Il progetto è il risultato di un processo di selezione rigoroso. Il quale ha portato alla pre-qualificazione delle quattro aziende coinvolte. Ognuna ritenuta in grado di soddisfare le esigenze di un’infrastruttura tecnologica. La società vincitrice avrà il diritto di gestire l’intera rete. Dia le infrastrutture attive che quelle passive, per un periodo di 50 anni.

TIM: incentivi economici e scadenze per le offerte

Le aziende partecipanti, tra cui TIM appunto, avranno l’opportunità di contribuire all’espansione della connettività in Kuwait. Ma potranno anche beneficiare di importanti vantaggi fiscali. Tra questi, l’esenzione dai dazi doganali per un periodo di 15 anni su tutte le attrezzature necessarie per la costruzione e la manutenzione della rete. Questo incentivo rappresenta un risparmio economico considerevole. In quanto riduce i costi di realizzazione e rende il progetto ancor più attrattivo.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 5 gennaio 2025. Le imprese hanno quindi un periodo di tempo relativamente breve per sviluppare e presentare le loro proposte dettagliate. Insomma il miglioramento delle infrastrutture digitali renderà il Paese più competitivo nel contesto mediorientale. L’iniziativa kuwaitiana può essere vista anche come un modello per altre nazioni.

Ad ogni modo se da un lato il Kuwait si prepara a fare un balzo in avanti con questa infrastruttura innovativa, resta da vedere se aziende come TIM, riusciranno a cogliere questa opportunità. Nonostante la presenza di una solida concorrenza, il mercato kuwaitiano rappresenta per l’ operatore una vetrina importante. Attraverso cui rafforzare la propria presenza globale nel settore delle telecomunicazioni.