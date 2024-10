L’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.21.35, rilasciata di recente su Google Play Store, introduce una novità utile per la gestione delle conversazioni. Secondo quanto riportato dal sito wabetainfo.com, Meta sta sviluppando una scorciatoia che permetterà di aggiungere velocemente le chat. Siano esse individuali o di gruppo. Tale funzione potrebbe migliorare l’organizzazione dei contatti, semplificando il modo in cui le persone interagiscono con l’ app.

Musica negli stati di WhatsApp? L’accordo tra Meta e Universal Music

Precedenti aggiornamenti avevano già accennato al lavoro del team di WhatsApp per integrare una scorciatoia. Ovvero una funzionalità che consentisse di aggiungere persone e gruppi a specifiche liste, direttamente dalla schermata delle informazioni chat. Ora, sembra che questa però arriverà ad ampliarsi un po’ di più. Diventando accessibile anche dalla barra superiore di ogni conversazione, rendendo il tutto più rapido e intuitivo. La funzionalità è ancora in fase di test e non è garantito che venga rilasciata nella versione stabile.

Una seconda novità, attualmente in fase di sviluppo, riguarda l’inserimento di brani musicali negli stati di WhatsApp. Una funzione che potrebbe cambiare l’esperienza di condivisione per milioni di utenti. In base a recenti rumor, Meta avrebbe raggiunto un accordo con Universal Music Group, gigante dell’industria musicale. L’integrazione musicale, già presente su piattaforme come Instagram, renderebbe l’ app di messaggistica più coinvolgente. Grazie proprio alla possibilità di accompagnare foto e video con canzoni che riflettano umore e personalità.

Tale caratteristica promette di rendere più personale l’interazione su WhatsApp. Anche se non si conosce ancora la data di rilascio ufficiale, essa potrebbe presto diventare parte integrante della rinomata piattaforma. In ogni caso per non perdervi alcun aggiornamento vi consigliamo di assicurarvi di avere sempre installata l’ ultima versione disponibile dell’ applicazione. Del resto, come risaputo, WhatsApp va di pari passo con l’ innovazione. Nuove modifiche e miglioramenti sono sempre all’ ordine del giorno. Al fine di rendere la sua esperienza d’uso sempre più allettante e personalizzabile.