Dopo il lancio avvenuto qualche settimana fa di PlayStation 5 Pro Sony ha ufficialmente aperto i pre ordini della console ultima arrivata per consentire l’acquisto a tutti gli appassionati, ovviamente una volta avvenuto l’azienda ha iniziato a tirare le somme e anche gli analisti di terze parti, quello che è emerso è che la console non sta riscuotendo il successo che gli analisti di Sony avevano previsto, infatti non abbiamo assistito a nessun Sold Out del prodotto né in America né nel Regno Unito, cosa che invece si era verificata per PlayStation quattro Pro Xbox one Series X, tutto può far sembrare che la direzione sia quella di un flop, ma secondo gli analisti di Digital Foundry non è così.

Nessun sold out ma nessun flop

Secondo gli esperti di Digital Foundry, il fatto che PlayStation cinque Pro non abbia raggiunto nessun Sold Out non vuol dire che ci troviamo davanti a un fallimento per molteplici ragioni, innanzitutto il prezzo, essendo più elevato rispetto al passato ovviamente attira a sé una nicchia di utenti più ristretta rispetto a quanto visto con la console precedente che invece aveva un prezzo di partenza pressoché identico a quello della sorellina minore, elemento al quale bisogna aggiungere anche un palese miglioramento della catena di approvvigionamento che ha consentito di tenere testa alle richieste, senza andare per l’appunto incontro a un blocco dei pre ordini per mancata presenza di prodotti da vendere.

Questi elementi, dunque lasciano pensare che sebbene le vendite non siano state assolutamente elevate, come ci si aspettava allo stesso tempo non si può parlare di fallimento o di flop dal momento che questo tipo di prodotto non è stato pensato sin dall’origine per essere qualcosa acquistabile da grandi masse, bensì solo da una nicchia di utenti che proprio non vuole accontentarsi ne cedere a compromessi in merito alle prestazioni.