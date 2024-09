L’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte delle tecnologie che utilizziamo giornalmente, come i social network. A tal proposito, la società Meta ha fatto sapere di voler apportare alcune modifiche al modo in cui i contenuti generati con AI vengono etichettate.

Secondo quanto diffuso dalla società, l’etichetta “AI Info” sarà mostrata per i contenuti rilevati come completamente generati tramite intelligenza artificiale. Inoltre, saranno etichettati quando qualcuno dichiarerà l’uso dell’AI su piattaforme come Facebook o Instagram. Scopriamo maggiori dettagli nel corso dell’articolo.

Meta: modifiche su Instagram e Facebook

Secondo quanto diffuso, già a partire dai prossimi giorni le piattaforme non avranno più l’etichetta “AI Info” direttamente sotto il nome dell’utente per i contenuti che sono stati tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Non a caso, dunque, l’etichetta sarà mostrata solamente in un apposito menù relativo a immagini e video posizionato in alto a destra.

In seguito alla diffusione della notizia relativa alla recisione di Meta non sono mancati dei malcontenti. Chiaramente, la decisione di non etichettare alcuni contenuti rende più difficile l’identificazione di immagini modificare tramite l’utilizzo di tecnologie dotate di intelligenza artificiale. Non dimentichiamo che ormai è del tutto semplice accedere ad app di editing o strumenti online che consentono a qualunque utente di modificare i propri contenuti.

Come accennato in apertura, Meta ha deciso di apportare delle modifiche che andranno a cambiare il modo in cui etichetta i contenuti modificati o creati con strumenti di intelligenza artificiale. Tali modifiche riguarderanno social come Instagram, Facebook e Threads.

L’etichetta “AI info” verrà spostata nel menù del post in questione e non sarà più presente sotto il nome dell’utente interessato. Staremo a vedere quali saranno le reazioni nei prossimi giorni. E’ chiaro che con la modifica che Meta vuole apportare, rendendo l’etichetta AI info meno visibile, sarà più facile essere ingannati da contenuti modificati.