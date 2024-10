In questi giorni, nuove voci circolano sulla possibilità che Microsoft Xbox stia rivedendo la sua strategia di mercato nel Medio Oriente. Alcune indiscrezioni indicano che l’azienda potrebbe interrompere la distribuzione delle console XboxSeries S e SeriesX in Arabia Saudita, uno dei principali mercati della regione. Da Microsoft non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Ad ogni modo, le dichiarazioni rilasciate non smentiscono completamente questa ipotesi. Alimentando così i dubbi su un possibile ritiro dal territorio saudita e, di riflesso, da altri Paesi limitrofi. Mentre i giocatori locali si interrogano sul futuro della console, Xbox ha nel frattempo annunciato una novità per gli utenti Android. Accrescendo così la curiosità sul futuro orientamento della società verso il cloud gaming.

Microsoft e l’ambiguo chiarimento: Xbox rimarrà?

Queste voci si inseriscono in un contesto più ampio di ripensamento strategico da parte di Microsoft. Quest’ ultimo potrebbe scegliere di focalizzarsi solo sui mercati occidentali più redditizi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Già a luglio, Tom Warren, noto giornalista di The Verge, aveva ipotizzato che la società intendesse ridurre gradualmente la sua presenza in aree dove le vendite di console sono meno incisive. Nello stesso periodo, però Xbox ha mostrato un nuovo interesse per il mercato asiatico. In particolare annunciando al Tokyo Game Show l’arrivo di titoli molto attesi come Final Fantasy Pixel Remasters e Genshin Impact. Ciò ha reso più difficile interpretare la posizione dell’azienda rispetto al Medio Oriente. Lasciando aperti molti interrogativi tra i fan e gli analisti del settore.

Una decisione di questo tipo influenzerebbe certamente tutta l’area mediorientale, generando impatti anche nei mercati minori. Le reazioni degli appassionati locali non si sono fatte attendere. Esprimendo attivamente la loro preparazione. Windows Central, un’importante testata dedicata a Microsoft, ha provato a indagare ulteriormente, parlando con alcuni insider. I riscontri, però, non hanno portato a una chiara smentita, mantenendo viva l’incertezza.

Sul fronte ufficiale, un portavoce di Microsoft ha cercato di calmare le acque. Affermando che l’azienda non prevede, per il momento, di ritirare le console Xbox dal Medio Oriente o da altre aree. Questo non significa però che le condizioni di mercato attuali potrebbero variare nel tempo.