Dopo il lancio della prima console della gamma, rilasciata nel 2020, arriva ora la sua variante Pro. Si tratta della nuova PlayStation 5 Pro, mostrata ora per la prima volta. Riguardo la prossima variante è importante sottolineare che la PS5 Pro verrà proposta solo in versione digitale. Ciò mantenendo la compatibilità con lettore dischi esterno presente per PlayStation 5. La nuova edizione risulta migliorata rispetto alla precedente ed è caratterizzata da una serie di nuove funzioni particolarmente interessanti.

PlayStation 5 Pro: nuove funzioni in arrivo

Tra i miglioramenti in arrivo c’è PS5 Pro Game Boost che funziona con oltre 8.500 giochi. Quest’ultimi sono disponibili per PS4, ma con la retrocompatibilità potranno funzionare anche sulla nuova PlayStation 5 Pro. Inoltre, viene supportato anche il titolo in 8K. il VRR e il Wi-Fi 7. Infine, è disponibile una SSD da 2TB. Inoltre, in dotazione ci sarò un controller wireless DualSense. Ciò insieme ad una copia di Astro’s Playroom preinstallata in tutte le console.

Il Ray Tracing della nuova PlayStation 5 Pro risulta più valido. In tal modo garantirà riflessi dinamici. Inoltre, anche la rifrazione delle luci risulta migliorata.

La nuova edizione della PS5 Pro presenterà una GPU più potente. Nello specifico, garantisce il 67% in più di Compute Units. Ciò conduce ad un rendering più rapido, pari al 45%. In questo modo gli utenti potranno ottenere un’esperienza di gioco molto più efficiente e fluida.

Infine, tra le novità in arrivo, Sony ha presentato Spectral Super Resolution. Si tratta di un upscaling basato sull’AI che con il supporto del machine learning è in grado di fornire immagini molto più nitide.

È importante sottolineare che i prossimi giochi verranno ottimizzati per PlayStation 5 Pro. Quest’anno saranno identificabili con l’etichetta PS5 Pro Enhanced. Si tratta di una novità interessante che sta già entusiasmando l’intero settore del gaming. Non resta che attendere e scoprire come cambierà l’esperienza di gioco con le novità proposte.