Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di cellulare, un’opzione che sicuramente dovete prendere in considerazione è rappresentata dal famoso operatore italiano Kena mobile, il provider è infatti uno dei più diffusi nella nostra penisola ed è molto rinomato grazie ai suoi servizi decisamente convenienti e competitivi fatti di promozioni ad un costo accessibile per chiunque.

Il noto provider telefonico ha infatti una storia gloriosa alle spalle fatta di un’ascesa in un mercato decisamente competitivo dal momento che ogni mese tutti i providers italiani che pochi non sono aggiornano i propri cataloghi con nuove offerte decisamente competitive e pensate per conquistare il mercato, Kena non è da meno e anche lei per il mese di ottobre ha proposto una nuova promozione pensata per attirare una bella fetta di utenza, vediamo insieme che cosa offre e il prezzo.

La promo autunnale perfetta

La promozione in questione è palesemente dedicata all’autunno come potete leggere dal titolo e offre a soli 6,99 € al mese ben 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano 230 se decidete di attivare il servizio di ricarica automatica, ovviamente sono presenti minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, come se non bastasse il primo rinnovo è completamente offerto da Kena di conseguenza inizierete a pagare a partire dal secondo rinnovo, una bella possibilità che abbatte ulteriormente i costi.

Se dunque siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore mobile per attivare la promo direttamente online ed effettuare tutti i passi necessari, la promozione è infatti dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono oppure effettuano la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista di specifici provider inclusi nella promozione.

Non perdete tempo, fate le verifiche del caso e poi procedete all’attivazione della promo descritta sopra con pochi click.