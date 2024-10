Quanti di noi vorrebbero avere una casa smart/intelligente, ma non hanno troppo denaro da investire per la stessa? ecco arrivare la perfetta soluzione, stiamo parlando di Shelly Plus 1, un relé/nterruttore intelligente, che permette di controllare determinate prese di corrente, e non solo, con l’ausilio del proprio smartphone (a patto che ci sia la connessione attiva).

Il prodotto è di piccolissime dimensioni, è infatti di soli 6,3 x 6,3 x 2,8 centimetri con un peso di 26 grammi, disponibile nell’ottima colorazione azzurro/blu, che lo rende anche bello da vedere, oltre che estremamente funzionale. L’interruttore è a 16A, come vi abbiamo anticipato, è stato progettato per automatizzare apparecchiature elettriche o elettrodomestici, con piena compatibilità con i principali assistenti vocali, quali sono Google Home o Amazon Alexa. L’installazione è estremamente semplice, e quasi alla portata di ogni singolo consumatore.

Shelly Plus 1: l’interrutore è scontato su Amazon

La promozione disponibile per l’acquisto di Shelly Plus 1 è decisamente favorevole per il consumatore, il quale si ritrova a poter risparmiare su un prodotto che già di base costerebbe decisamente poco. Il suo prezzo mediano nell’ultimo periodo è stato di 16,99 euro, per questo poter approfittare dell’offerta che vi spinge a spendere solamente 13,99 euro, non può che far assolutamente piacere. A questo link trovate il prodotto.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non è previsto l’utilizzo di alcun hub, ciò sta a significare che è lo stesso device ad interfacciarsi direttamente con la rete WiFi, facilitando di molto la vita e l’installazione di un numero elevato di elementi della stessa serie. La sua compatibilità con i principali assistenti vocali, inoltre, ne garantisce l’utilizzo facilitato da parte del consumatore che vuole accedere alle medesime funzioni anche semplicemente con l’ausilio della propria voce (e non solo dello smartphone).