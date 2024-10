Se siete in cerca di una promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, indubbiamente un’opzione degna di considerazione rappresentata da Fastweb, l’operatore tinteggiato di giallo e infatti uno dei più famosi in Italia e continua a immaginare record uno dietro l’altro, l’ultimo è stato la nomina per la quarta volta di provider con rete Internet più veloce d’Italia, un traguardo già raggiunto in passato, ma che a quanto pare Rimane tra i punti principali sui quali Fastweb basa la propria strategia.

Se comunque volete sottoscrivere una nuova promozione, il provider in questione merita assolutamente tutta la vostra attenzione dal momento che le sue promozioni offrono delle caratteristiche davvero convenienti e soprattutto consentono l’accesso alla rete Internet famosa per l’appunto per la sua velocità.

Sul sito ufficiale di Fastweb è recentemente apparsa una promozione sulla quale il provider punta forte dal momento che quest’ultima viene spesso riproposta, vediamo insieme che cosa offre agli utenti che decidono di attivarla.

Tutto incluso con meno di 8 euro

Come potete leggere dal banner preso dal sito ufficiale di Fastweb, la promozione in questione consente di accedere a 150 GB di traffico dati in connettività 5G e a minuti limitati verso tutti i numeri nazionali a soli 7,95 € al mese, come se non bastasse tutto il resto è completamente gratuito, infatti non dovrete pagare nessun costo di attivazione o di passaggio del numero e la Sim o l’eventuale eSIM saranno incluse nel prezzo da pagare per il primo mese di promozione.

Attivare la promozione tra l’altro è molto semplice dal momento che vi basterà accedere al sito ufficiale di Fastweb e procedere con l’attivazione online tramite un accesso autenticato via SPID, nulla di più facile e veloce.

Se siete interessati, dunque, non perdete tempo e recatevi sul sito di Fastweb per seguire le istruzioni presenti al suo interno e attivare la promozione in meno di un giorno.