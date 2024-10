La casa automobilistica Ferrari porta avanti ormai da un po’ di tempo il suo progetto per la realizzazione della sua prima auto elettrica. L’obiettivo è certamente quello di portare sul mercato un’auto elettrica innovativa ed efficiente in un ambito del tutto nuovo per il brand. Ad incuriosire maggiormente tutti gli appassionati della Casa automobilistica del Cavallino rampante è una recente dichiarazione rilasciata dall’amministratore delegato Benedetto Vigna. Durante un’intervista effettuata nei giorni scorsi l’amministratore ha dichiarato che la prima Ferrari elettrica dovrebbe fare il suo debutto nel 2025 e, più precisamente, nel quarto trimestre dell’anno.

Scopriamo insieme nuovi dettagli relativi all’elettrica della casa automobilistica Ferrari e altre novità rilasciate dallo stesso amministratore delegato, Benedetto Vigna.

Ferrari: la prima elettrica si prepara al debutto

Ottime notizie per tutti gli appassionati della Ferrari visto che tra non molto potranno vedere da vicino la prima elettrica del brand. Una vettura che si contraddistinguerà grazie ad un design curato ed efficienza assicurata.

Secondo quanto diffuso, la casa costruttrice procede come previsto alla realizzazione del suo primo veicolo elettrico. Da parte del marchio arriva infatti la conferma di essere pienamente in linea con i piani. Da parte di Benedetta Vigna non è mancato un accenno al momento difficile in cui si trovano le case automobilistiche di alta impegnate a produrre veicoli a basse emissioni di CO2.

Tornando alle caratteristiche che andranno a contraddistinguere la prima auto elettrica Ferrari, sembrerebbe che il costo sarà di circa 500.000 euro al debutto. Naturalmente innovazione e prestazioni eccellenti faranno di questa auto un modello speciale. Ad arricchire il tutto anche il nuovo e-building Ferrari che è stato da poco inaugurato. Come sappiamo, da parte della casa automobilistica italiana non sono stati rilasciati dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche. Non ci resta che attendere ulteriori novità prima del debutto della prima auto elettrica a marchio Ferrari.