Parliamo di un fedele compagno che ritrova il suo utilizzo proprio durante i viaggi in macchina o come semplice assistente utile durante la guida. Stiamo proprio parlando del nuovo Android Auto 13.

Esso riscontra ultimamente un nuovo aggiornamento, il quale sembra portare pochi cambiamenti. Ma la vera domanda è: sarà vero?.

Android Auto 13, aggiornamento fantasma?

Stiamo parlando del lancio della nuova versione di Android Auto, un’utilissima interfaccia che serve al nostro smartphone Android per poter proiettare e mostrare informazioni sul relativo schermo della vettura. Oggi parliamo però della nuova versione che sembra passare per inosservata visto i cambiamenti che sembrano non esserci. Quest’ultimi però sembrano essere introdotti da Google nelle righe di codice.

Se guardiamo più attentamente all’interno di Android Auto 13 potremmo andare a scovare le nuove novità che Google ha celato nel codice dell’ultima versione. Alcune fonti confermano di aver notato dei nuovi riferimenti al controllo per la radio AM/FM e per le varie stazioni locali. Lavoro che Google aveva già comunicato di stare elaborando.

Si parla già di luglio quando è stato notato tra le righe dello stesso codice un riferimento verso “Car Radio”, il quale rendeva possibile il controllo delle onde radio tradizionali dallo schermo della propria auto. Un metodo molto efficace per passare tra stazioni AM e FM e il supporto per la radio “Radio HD”. Con il codice di Android Auto 13 ci sono le prove che questo lavoro non si è fermato e che ha continuato a svilupparsi con il tempo per quanto riguarda le stazioni mancanti o non disponibili.

Sicuramente non si saprà quando queste righe di codice potranno essere accostate ad una funzione concreta. Come di normalità i lavori continuano a svolgersi ma tutt’ora non ci sono novità visibili in Android Auto 13. Per quanto l’aggiornamento, esso è disponibile sul Play Store anche se è scaricato frequentemente in modo automatico.