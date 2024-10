Google ha recentemente iniziato a rilasciare delle nuove funzioni riguardanti l’ AI per la protezione del proprio smartphone. Questo era stato presentato già all’ evento I/O 2024 di maggio e sembra aver avuto molto successo tra gli utenti. Le nuove funzionalità fanno uso dell’ AI per bloccare lo smartphone in caso di furto. In questo caso l’ intelligenza artificiale aiuta a proteggere il proprio dispositivo Android dai ladri in modo da non perdere delle informazioni importanti e private.

Il motivo principale di questa decisione sta nei nuovi sistemi si sicurezza che stanno diventando sempre più sofisticati, per cui c’è bisogno di software potenti per usarli. Per questo ci viene in aiuto l’ AI che, dopo un addestramento su misura in caso di furti, è stata utilizzata come sistema di difesa in queste situazioni. Infatti riconosce quando è stato rubato il cellulare o quando sono state disattivate alcune funzioni per lungo tempo. Per migliorare la situazione c’è bisogno di queste tecnologie per essere sempre all’ altezza delle future difficoltà.

AI, ecco le nuove funzioni introdotte da Google

Per risolvere il problema dei furti degli smartphone, Google ha optato per alcune funzioni che utilizzano l’ AI per capire quando è stato rubato il dispositivo. Una di queste è la Theft Detection Lock, che serve per bloccare lo smartphone quando l’ AI capisce che è stato strappato dalle mani da un possibile ladro. In aggiunta c’è l’ Offline Device Lock, che serve per bloccare lo schermo quando viene disconnesso il dispositivo dalla rete per lungo tempo. In più c’è anche la Remote Lock, che consente di bloccare il dispositivo anche da remoto utilizzando semplicemente il proprio numero di telefono. Queste funzioni sono disponibili sui device Google che possiedono Android 10 e superiori per l’ elaborazione di queste funzioni.

Con queste nuove funzioni gli utenti si potranno ritenere più sicuri dai furti visto l’ utilizzo dell’ AI per il funzionamento. L’ aggiornamento è disponibile su Google Play Services anche per una maggiore versatilità.