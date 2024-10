Diablo IV e la sua nuova espansione Vessel of Hatred sono stati ufficialmente confermati come titoli “PS5 Pro Enhanced”, ovvero quei giochi che supporteranno le nuove funzionalità grafiche della PlayStation 5 Pro, la versione potenziata della console di Sony. A darne l’annuncio è stato Rod Fergusson, general manager del franchise, tramite un post su X (precedentemente conosciuto come Twitter). Anche se Fergusson non ha fornito dettagli specifici sulle migliorie tecniche che verranno introdotte, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal team per rendere il gioco compatibile con le nuove caratteristiche della console.

La conferma di Rod Fergusson

“Sono molto orgoglioso del nostro duro lavoro per rendere possibile tutto ciò” ha scritto Fergusson, rispondendo alle numerose domande ricevute dai fan. “Diablo IV e l’espansione Vessel of Hatred saranno potenziati per PlayStation 5 Pro. Condivideremo più dettagli in seguito”. Queste parole hanno suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati del titolo, curiosi di scoprire come le nuove funzionalità della PS5 Pro miglioreranno l’esperienza di gioco.

La notizia si inserisce nel contesto di un più ampio aggiornamento da parte di Sony, che ha recentemente parlato delle caratteristiche della PS5 Pro, mettendo in evidenza gli oltre 60 titoli che beneficeranno delle sue funzioni avanzate. Tra questi, oltre a Diablo IV, figurano giochi molto attesi come Alan Wake 2, Dragon’s Dogma 2 e Final Fantasy 7 Rebirth.

Anche se Diablo IV non avesse ricevuto l’ottimizzazione specifica per PS5 Pro, avrebbe comunque goduto di alcune migliorie grazie alla funzione Game Boost della nuova console. Questa funzione, infatti, promette di potenziare le prestazioni di tutti i titoli, migliorando risoluzione e framerate nei giochi con parametri variabili. Tuttavia, solo i giochi che riceveranno un’ottimizzazione dedicata, come appunto Diablo IV, potranno sfruttare appieno tutte le potenzialità della PS5 Pro.

Questa nuova versione della console rappresenta un importante passo avanti per Sony, in grado di offrire prestazioni migliori.