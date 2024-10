Audi ha prodotto un’ auto super sportiva, la RS7 Sportback che vanta molte capacità in termini di prestazioni. Questo però non ha fermato ABT che ha voluto comunque migliorare il modello aggiungendo delle caratteristiche performanti. Anche se l’ Audi RS7 si trova già sul mercato da un po’ di tempo, lo stile è stato migliorato e adattato alle migliorie apportate da ABT. Ci sono sempre delle nuove funzionalità che possono migliorare quello che all’ apparenza sembra già perfetto.

Gli aggiornamenti apportati al veicolo servono a migliorare la prestazione e anche l’ aerodinamicità senza avere degli effetti troppo evidenti sulle curve dell’ auto. Il miglioramento serve anche per dare ai clienti un’ autovettura più energetica e più performante rispetto a quella originale. Si tratta anche di un’ auto che ricercano coloro che vogliono delle prestazioni migliori pur avendo un’ auto con un’ estetica troppo ricercata per migliorare l’ aerodinamicità.

Audi, ecco cosa è stato migliorato dell’ RS7

L’ Audi RS7 è dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri che parte con una base di 621 cavalli e 850 Nm di coppia. Con gli aggiornamenti di ABT si è arrivati ad una potenza di 710 cavalli e una coppia di 949 Nm. Tutto questo grazie alla nuova centralina di ABT e ad un sistema di scarico in acciaio inossidabile con valvole regolabili elettronicamente. Dal punto di vista dell’ estetica, è stato montato uno splitter in fibra di carbonio insieme alle prese d’ aria. Inoltre sono state inserite delle minigonne laterali in fibra di carbonio. Si è optato per dei cerchi da 22 pollici, molle regolabili e barre antirollio rinforzate. Ci sono migliorie anche per quanto riguarda gli interni, poiché è stato inserito un nuovo copri pomello del cambio e delle nuove finiture sulle palette del cambio.

Grazie a queste migliorie ci saranno molti appassionati che vedranno in questo modello una possibilità di acquisto.