L’intelligenza artificiale si sta diffondendo sempre di più. Per questo motivo non sorprende cha alcuni utenti la stiano usando anche per creare frasi da inserire sulla nota piattaforma Wikipedia. Il principale problema riscontrato è che l’intelligenza artificiale spesso scrive male e con uno stile troppo macchinoso. Inoltre, sono stati rilevati anche casi in cui l’AI inventava completamente eventi o personaggi. Considerando quanto emerso Wikipedia sta lavorando per creare un gruppo apposito per ripulire la piattaforma dall’AI.

Wikipedia: ecco come agisce contro l’AI

Il gruppo designato è stato denominato WikiProject AI Cleanup ed è composto da volontari. Ma come agiscono? Nel caso in cui la problematica riguardi lo stile di scrittura il WikiProject AI Cleanup agisce cercando le parole chiave per ottenere tutti i contenuti ideati con l’uso dell’AI presenti su Wikipedia.

Quando i problemi riguardano le informazioni stesse, la situazione diventa più complessa. In questo caso si cerca di raggirare la community che ruota intorno alla piattaforma inserendo contenuti e pagine inventate. Quest’ultime sono difficili da scovare considerando che chi le inserisce su Wikipedia le modifica affinchè non sembrino contenuti inventati ed ideati dall’AI. La situazione diventa ancora più spinosa quando le informazioni AI vengono inserite in pagine preesistenti.

Considerando la natura di tali problematiche è difficile stabile una singola soluzione che permetta di agire in modo semplice ed immediato. Il problema che deve affrontare Wikipedia è completamente nuovo ed è per questo che è difficile stabile delle linee guida per poterlo risolverlo.

Al momento il gruppo WikiProject AI Cleanup è il solo che può procedere manualmente alla verifica delle informazioni e delle fonti. Quest’ultimo si sta rivelando essere la migliore soluzione per identificare le voci fasulle che sono state create dall’intelligenza artificiale. Non si tratta di un compito facile, ma è l’unico che al momento può aiutare Wikipedia a tamponare quanto sta accadendo.