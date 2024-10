TIM: con queste promo fino a 300 GIGA, i virtuali perdono utenti

Le persone si aspettano il rilancio di tante nuove offerte del passato, le quali probabilmente arriveranno a partire dal prossimo inverno. Nel frattempo che queste vengono messe in piedi, l’azienda ha già fatto partire una campagna promozionale dedicata al periodo autunnale e che precede l’inverno. Questa è basata totalmente su offerte mobili di livello, quelle che qualcuno aveva già visto qualche mese fa e anche durante la fine del 2023. Adesso è tempo di recuperare utenti, anche se sarà difficile vista la forza che stanno dimostrando i gestori virtuali e soprattutto Iliad. A tal proposito TIM ha deciso di attaccare queste due fazioni con le sue proposte migliori, le quali potrebbero far innamorare gli utenti e ritornare indietro tutti quelli che non avevano creduto in un progetto longevo e strutturato.

TIM: le nuove offerte della gamma Power sono ancora disponibili in giro

La prima offerta che gli utenti che stavano aspettando è tornata in compagnia di altre due soluzioni interessanti. Chi sperava in un ritorno di TIM può dunque scegliere tra tre promo da valutare, la prima si chiama Power Special. Questa al suo interno possiede veramente tutto, non rendendo possibile la concorrenza per nessun altro gestore e per nessun altra soluzione mobile. Chi la sceglie può infatti avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano e europeo, 200 SMS verso chiunque ma soprattutto la quantità di 300 giga in 5G per Internet. Il prezzo equivale a 9,99 € al mese ed è in linea con quelli già visti presso altri operatori.

Oltre all’offerta precedente, che è probabilmente la migliore, ce n’è anche un’altra che passa giusto di mezzo: la Power Supreme Easy. Il prezzo in questo caso cala a 7,99 € al mese e garantisce gli stessi minuti e messaggi ma con 200 giga in 4G. L’ultima offerta invece è quella da 6,99 € al mese con 150 giga in 4G.