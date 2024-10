CoopVoce: la EXTRA 300 è un terremoto di contenuti, ecco il prezzo

Ogni gestore riesce ad avere dalla sua parte diverse offerte che può lanciare durante l’anno, mettendo in difficoltà la concorrenza e portando verso di sé nuovi utenti. Tutto questo poi sfocia nelle campagne promozionali, quelle che vanno avanti per una stagione intera o solo per alcuni giorni. Ad oggi ci sono dei provider che hanno preso sul serio la faccenda e che stanno provando di nuovo a riprendere in mano le redini del gioco, soprattutto alla luce della grande ascesa dei gestori virtuali. È davvero difficile fronteggiare queste che erano piccole in realtà, ma anche oggi ci sono dei grandi colossi in grado di concentrare sotto la loro ala protettrice numerosi utenti pronti a desiderare il risparmio, la qualità e la quantità dei contenuti. Ovviamente ogni gestore fa storia a sé, ma quando arrivano determinati periodi dell’anno, finisce tutto nello stesso calderone. Questo è quanto sta accadendo ultimamente in Italia, con tantissime persone che hanno scelto di cambiare provider avendo ricevuto offerte più allettanti da altri gestori. CoopVoce si dimostra intanto ancora uno dei migliori provider e non solo tra i virtuali.

CoopVoce: le migliori promo sono ora disponibili, ecco la EXTRA 300 a soli 7,90 € al mese per sempre

Un gestore forte come CoopVoce non può che fare leva sulle sue offerte per continuare a portare a casa tanti nuovi utenti. Da settimane non si fa altro che avere l’imbarazzo della scelta su quale soluzione sposare, tra le varie promo disponibili. Queste effettivamente sembrano avere molti punti in comune, anche se poi la scelta varia in base a quelle che sono le esigenze di ogni utente.

La EXTRA 300 è tornata e costa solo 7,90 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti verso chiunque e ben 300 giga in 4G per navigare in Internet. Chi la sceglie entro il 27 ottobre, può avere il primo mese gratis.