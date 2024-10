Vodafone Silver disponibili ad ottobre: ecco le offerte fino a 200 GIGA

È anche questa volta Vodafone il gestore che gli altri provider devono provare a battere, ma probabilmente non ci riusciranno. Oggi è davvero complicato riuscire a far meglio delle soluzioni che il colosso propone.

L’azienda anglosassone infatti è stata questa volta in grado di mettere in difficoltà anche le aziende con le offerte meno costose, proponendo tre soluzioni piene di quantità e qualità. La gamma Silver dunque è ancora disponibile con due promo differenti ma entrambe ottime. Ovviamente c’è anche un periodo promozionale da sfruttare ma solo per il primo mese.

Vodafone: le nuove Silver sono clamorose, ecco cosa offrono al mese

Tutte le volte che Vodafone propone le sue offerte, c’è poco da fare: non c’è nessun gestore che possa competere. La qualità delle promozioni è sempre ben chiara, soprattutto quando si gira per l’Italia senza mai perdere campo.

Le due Silver che Vodafone offre hanno a disposizione minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi. La prima costa 7,99 € al mese e permette di avere 100 giga in 4G, mentre la seconda aumenta la posta a 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Quando Vodafone lancia le sue offerte, lo fa con un obiettivo su tutti, battere la concorrenza. Proprio per questo motivo l’indirizzo delle sue soluzioni va verso i provider che fanno parte della schiera dei virtuali e verso Iliad, i veri e propri leader del mercato. Oltretutto, il gestore anglosassone garantisce al pubblico anche la possibilità di avere 50 giga in più per ogni offerta semplice semplicemente scegliendo uno dei suoi servizi più famosi, ovvero il celebre SmartPay. Optando per questa risorsa, gli utenti potranno portare a casa la somma di giga mensilmente e avere anche l’opportunità di ricaricarsi dal conto corrente senza costi aggiuntivi tutti i mesi. Per chiudere, chi sceglie le offerte di Vodafone, può avere praticamente un mese a soli 5 €.