Motorola aggiornerà questa lista di smartphone ad Android 15

Siete in ansia e non sapete se il vostro smartphone riceverà l’aggiornamento al prossimo sistema operativo Android 15? Se siete possessori di Motorola, siete fortunati, in quanto l’azienda ha deciso di anticipare tutto con un elenco ben preciso. Secondo quanto riportato, sono davvero tantissime le persone che nell’ultimo periodo non stavano pensando ad altro ed ora possono avere le idee ben chiare.

L’unico neo che gli utenti in possesso di un Motorola hanno trovato all’elenco, che si può notare nel paragrafo in basso, è che non ci sono date. Non si sa infatti quando questi prodotti riceveranno effettivamente l’aggiornamento ad Android 15. Almeno per il momento, tutto quello che bisogna fare è solo aspettare, siccome tutto sembra muoversi secondo i piani. Dando un’occhiata in basso si può notare l’elenco preciso e completo con tutti i nomi di tutti gli smartphone designati per il nuovo update.

Motorola anticipa a tutti quali saranno i dispositivi ad aggiornarsi ad Android 15.

Motorola dunque è una delle aziende che ha reso subito chiara la situazione per quanto riguarda gli aggiornamenti che arriveranno. Il più importante riguarda ovviamente Android 15, il quale è molto atteso dagli utenti che fino a poche ore fa non sapevano se il loro smartphone avrebbe ricevuto l’update o meno. Questa che vedete in basso è la lista completa ed è elencata per ogni tipo di gamma proposta da Motorola:

Gamma Motorola Razr

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Gamma Motorola Edge:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Gamma Motorola G:

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Gamma Motorola ThinkPhone:

ThinkPhone by Motorola;

ThinkPhone (2025).