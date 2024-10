L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a sfidare la concorrenza con tante nuove proposte. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di proporre una nuova super offerta a bassissimo costo. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 10. Quest’ultima, come è possibile dedurre dal nome, ha un costo per il rinnovo pari a soli 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile folle, arriva la nuova offerta bomba Kena 4,99 Flash 10

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di sfidare apertamente i suoi diretti rivali con una super proposta. Come già accennato in apertura, in particolare, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 10. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’operatore, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino al prossimo 22 ottobre 2024.

Come spesso succede, però, l’operatore potrebbe decidere di prolungare la sua disponibilità. Ci troviamo di fronte ad un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, compresi i seguenti:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Italia Power, NetValue, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Nello specifico, la nuova offerta Kena 4,99 Flash 10 include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è di soli 4,99 euro al mese. Anche per questa super offerta, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione ed il costo previsto solitamente per l’acquisto della scheda sim.