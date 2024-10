Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet di cui a tutti gli effetti consigliamo l’acquisto, nel momento in cui foste alla ricerca di un dispositivo che offre il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, capace infatti di mettere a disposizione un ampio display da 11 pollici di diagonale, seguito a ruota da prestazioni più che discrete per la fascia di prezzo di posizionamento.

Il modello in questione parte proprio dal pannello da ben 11 pollici, un TFT LCD che raggiunge una risoluzione massima in FullHD, mantenendo comunque cornici sufficientemente sottili e non troppo marcate. Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm SM6375, che viene supportato dalla presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna; su questo quantitativo non dovete esprimere troppe preoccupazioni, poichéa a tutti gli effetti è una memoria espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

Samsung Galaxy Tab A9+: arriva lo sconto migliore

Un prezzo molto scontato, considerando il suo listino di 309 euro, è disponibile in questi giorni post-offerte Prime di Amazon, la spesa inerente all’acquisto di Samsung Galaxy Tab A9+ richiede solamente 189 euro, con una riduzione effettiva del 39% applicata in automatico da Amazon all’atto dell’acquisto. Effettuatelo qui.

Il sistema operativo che l’utente si ritrova a poter utilizzare è Android 13, una versione in parte rivisitata dalla presenza dell’interfaccia grafica One UI, una delle migliori e più complete tra quelle attualmente disponibili sul mercato. La batteria è più che sufficiente per riuscire a garantirsi lunghe sessioni di utilizzo, ricordando infatti essere un componente da 7040mAh, che potrà essere utilizzato anche per più giorni prima di dover ricorrere alla presa a muro. La variante in offerta prevede la sola connettività WiFi, il che comporta la non possibilità di inserire una SIM al suo interno per la navigazione lontani da casa.