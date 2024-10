Fastweb ha da poco lanciato una promozione dedicata ai nuovi clienti che desiderano passare alla sua rete mobile. Grazie a un coupon speciale, è possibile ottenere una SIM o eSIM gratuitamente presso i negozi aderenti. A condizione però che si richieda la portabilità del numero. Questa offerta si distingue per l’assenza del costo solitamente richiesto per l’acquisto di una SIM o eSIM, che ammonta a 10 euro. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle strategie di Fastweb per aumentare la sua quota di mercato nel settore mobile. Così facendo il gestore mira a rendere l’ingresso più conveniente per i nuovi utenti.

Crescita della rete 5G di Fastweb

Per usufruire della promo, il cliente deve ottenere il coupon compilando un form online. Qui gli verrà chiesto l’inserimento di un indirizzo email e di un numero di telefono. Il coupon, inviato via email, deve poi essere presentato in uno dei negozi Fastweb aderenti. L’offerta più pubblicizzata collegata a questa iniziativa è Fastweb Mobile a 7,95€ al mese. La quale include 150GB di traffico dati 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. Essa è valida fino al 31 ottobre 2024, salvo eventuali proroghe o modifiche.

Va sottolineato che, anche se il costo della SIM è pari a zero, bisognerà comunque effettuare una ricarica da 10€, necessaria per coprire il primo mese di servizio. In più grazie a un accordo strategico con WINDTRE, Fastweb è in grado di offrire una rete 5G avanzata e senza intoppi. Essa consente infatti di navigare fino a 1,6Gbps in download e 150Mbps in upload.

La copertura della rete 5G può essere verificata tramite una mappa interattiva disponibile sul sito ufficiale dell’ operatore, che mostra le zone in cui il servizio è attivo. Nelle aree non coperte, i clienti possono comunque navigare utilizzando la rete 4G. Insomma grazie a tutte queste innovazioni, Fastweb è diventata un’alternativa sempre più competitiva. In grado di proporre offerte convenienti e servizi di rete mobile avanzati.