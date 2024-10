Offerta da non perdere di vista riguardante la possibilità di acquisto della friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000, un prodotto di fascia alta che sin dal primo incontro dimostra tutta la propria qualità, a partire dai materiali costruttivi, di alto livello, è infatti realizzata interamente in plastica con finitura lucida molto elegante, che non trattiene le impronte.

Viene a tutti gli effetti definita una friggitrice 13-in-1, infatti integra 13 modalità di utilizzo differenti, con la possibilità di cuocere ad alta temperatura (fino a 250 gradi), con il 90% di grassi in meno, grazie alla tecnologia Rapid Air. La friggitrice assolve in pratica alle funzioni di un piccolo fornetto, che permette una cottura uniforme e dorata, in minor tempo rispetto al forno tradizionale, fermo restando essere comunque in grado di ridurre al massimo l’apporto di sostanze grasse.

Friggitrice ad aria: l’offerta sul modello Philips è pazza

Una spesa davvero ai minimi termini per l’acquisto di una friggitrice ad aria, la promozione di questi giorni su Amazon vi lascerà letteralmente a bocca aperta, perchè prevede una riduzione del 54% sull’acquisto del suddetto prodotto, partendo comunque da un listino di 174,99 euro, per scendere al valore finale attuale di 79,99 euro. Completate l’acquisto al seguente link.

All’interno della confezione gli utenti potranno trovare un comodo ricettario, che facilita di molto la vita nella preparazione delle ricette stesse, con consigli su come utilizzare al meglio il prodotto stesso, raggiungendo livelli di croccantezza e tenerezza inediti. Le dimensioni dello stesso sono complessivamente adeguate, in particolare parliamo di un dispositivo da 36 x 26,4 x 29,5 centimetri, con un peso di 4,54 kg. La potenza massima che può raggiunge è di 1400W, mentre la capacità di 4,1 litri è più che sufficiente per una famiglia anche di 4 persone, dipendentemente da quanto mangino.