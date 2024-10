Samsung continua ad investire il suo lavoro per la sicurezza, rilasciando l’aggiornamento di ottobre 2024 per numerosi dispositivi in Italia. La nuova patch comprende le ultime misure di protezione e aggiornamenti della One UI. Ed è già in fase di distribuzione su diversi modelli Galaxy. Tra i dispositivi già aggiornati spiccano il GalaxyS24, S24+ e S24Ultra. Così come i pieghevoli GalaxyZFold6, Z Fold5, ZFlip6 e ZFlip5. Le dimensioni dei pacchetti variano dai 400MB ai 460MB, a seconda del device.

Galaxy Z Fold6 e ZFlip6: ultimi prezzi online e disponibilità

L’aggiornamento porta con sé miglioramenti relativi alla sicurezza e alla stabilità. Insieme a un miglioramento delle prestazioni e correzioni di bug. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto la notifica dell’aggiornamento possono eseguire un controllo manuale. Per farlo, basta accedere alle impostazioni, selezionare “Aggiornamento software” e poi “Scarica e installa“. Si segnala però l’assenza della patch di ottobre per il Galaxy S23 Ultra. Aggiornato di recente con quella di settembre.

In contemporanea al rilascio della patch di sicurezza, i prezzi dei dispositivi Samsung più recenti continuano a oscillare sui principali canali di vendita online. Il Galaxy Z Fold6 è disponibile a partire da 1.054€. Mentre il GalaxyZ Flip6 si trova a 639€ con alcune offerte che lo collocano intorno ai 659€. Tra i modelli della serie S24, il l’S24 Ultra è disponibile a 929€, invece l’ S24Plus e S24 standard si trovano rispettivamente a 751 e 594€.

Per coloro che vogliono risparmiare, il Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 restano un’opzione valida, con valori che variano da 994 a 617€. La qualità-prezzo dei dispositivi Samsung si conferma positiva. Soprattutto per chi cerca un telefono di fascia alta con prestazioni avanzate e un supporto continuo in termini di sicurezza. L’ azienda mantiene la promessa di aggiornamenti regolari. Mostrando grande attenzione all’affidabilità dei suoi prodotti e alle esigenze dei clienti, in un mercato sempre più competitivo.