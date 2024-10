Accise su benzina e diesel: cittadini e imprese in allarme

Il progetto del Governo di allineare le accise di benzina e diesel continua a far discutere. Le proteste si scatenano soprattutto nel settore dei trasporti. Le parole del ministro Giorgetti, secondo cui il piano prevede un ribasso delle accise per la benzina e un rialzo per il diesel, hanno sollevato non poche polemiche e lo si sapeva. Le associazioni di categoria, come Unatras e Confartigianato Trasporti, hanno immediatamente reagito. Queste, come i consumatori, sono preoccupate per possibili ripercussioni sulle aziende.

Il ministro ha cercato di tranquillizzare i lavoratori. Giorgietti ha chiarito che gli autotrasportatori non saranno toccati da questo provvedimento. Essi godono infatti di una disciplina specifica che li esenta dall’aumento delle accise. Nonostante queste rassicurazioni, però, i rappresentanti del settore rimangono cauti. Non è stata esclusa la possibilità di un fermo del trasporto e le cose rimarranno così finché non saranno certe.

I consumatori pagheranno caro il prezzo delle accise?

Mentre gli autotrasportatori sono stati tranquillizzati, le associazioni dei consumatori sono in ancor più allerta. Si temono infatti rincari per gli automobilisti. Questi potrebbero subire infatti un aumento dei costi del carburante. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, non ha nascosto la sua grande preoccupazione. Ha chiesto al Governo di chiarire come l’allineamento delle accise si tradurrà in termini pratici per i cittadini. Dona teme che l’intervento possa trasformarsi in una “manovra per fare cassa”.

Anche il Codacons ha lanciato l’allarme. L’associazione crede che qualsiasi aumento delle accise potrebbe essere scaricato sui consumatori, che già pagano un prezzo elevato per la mobilità. L’associazione ha chiesto un confronto diretto con il Governo. Vuole evitare che l’intervento finisca per colpire duramente le tasche degli automobilisti, trasformandoli in una sorta di “sportello Bancomat” dello Stato. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere meglio quali saranno le reali conseguenze dell’allineamento delle accise. Si riuscirà a trovare un equilibrio tra la transizione energetica e la tutela degli interessi economici di cittadini e imprese?