Dopo un mese e mezzo dal debutto ufficiale avvenuto il 10 luglio 2024, Samsung ha iniziato a distribuire il primo aggiornamento software per i suoi ultimi modelli pieghevoli. Stiamo parlando rispettivamente del Galaxy Z Fold 6 e il GalaxyZ Flip6. Le novità apportate riguardano le patch di sicurezza di agosto. Le quali rappresentano il primo passo dell’ azienda coreana verso il miglioramento continuo dei suoi dispositivi più innovativi. La versione software attuale, la One UI 6.1.1, resta per ora un’esclusiva di questi due modelli. Mentre l’atteso aggiornamento alla One UI 7 sembra essere stato posticipato a settembre. Gli utenti dovranno quindi attendere ancora un po’ per vedere le nuove funzionalità promesse.

Come aggiornare manualmente il proprio Galaxy

Il pacchetto di aggiornamento, dal peso di circa 400MB, non introduce novità rilevanti dal punto di vista delle funzionalità, ma si concentra sulla sicurezza. Samsung ha corretto 50 vulnerabilità individuate nella versione precedente. Rafforzando la protezione dei suoi clienti contro potenziali minacce. La distribuzione di tale innovazione è stata avviata inizialmente in Corea del Sud. Ma è previsto che raggiunga anche altri mercati nel giro di pochi giorni.

Per coloro che non vogliono attendere l’arrivo automatico di questo aggiornamento, è possibile verificarne manualmente la disponibilità direttamente dal proprio dispositivo. Il procedimento è semplice. Basta accedere alle impostazioni dello smartphone e selezionare la voce “Aggiornamento software“. Quindi scegliere l’opzione “Scarica e installa“. Questa procedura permette di scaricare tutto immediatamente ed installarlo. Assicurando così di avere subito la versione più recente del software e le ultime patch di sicurezza.

In questo modo, Samsung conferma il suo impegno nel mantenere i propri dispositivi aggiornati e sicuri. Al di là di tutto, l’aspettativa per l’arrivo della One UI 7 è alta. Infatti gli utenti sperano di poter provare presto tutte le nuove funzionalità che porterà con sé. Nel frattempo, questo update offre una maggiore sicurezza, un aspetto fondamentale per tutti.