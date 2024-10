Ecovacs è una delle realtà di maggior successo in termini di robot aspirapolvere, un’azienda che nel corso degli anni è stata in grado di ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori, mettendo a disposizione prodotti di alto livello, senza rinunce particolari in termini di funzionalità generali. Uno dei dispositivi di ultima generazione resta essere sicuramente l’Ecovacs Deebot T30 Omni, in vendita in questo periodo a meno di 600 euro.

Le funzionalità che tale prodotto può raggiungere sono davvero incredibili, si parla prima di tutto di una potenza di aspirazione da 11’000 Pa, tale da essere perfetto per essere utilizzato da ogni tipologia di utente, anche con tanti animali in casa, con pulizia adattiva dei bordi con tecnologia TruEdge e soprattutto funzione di lavaggio. Un plus non da poco, in quanto viene venduto con stazione di svuotamento automatico, nella quale posizionare contenitori per la raccolta della polvere, e non solo.

Ecovacs: il robot aspirapolvere ha un prezzo mai visto

Il settore dei robot aspirapolvere è in fortissimo sviluppo ed espansione, per questo motivo le prestazioni stanno aumentando, con conseguente riduzione dei prezzi di vendita data la grande concorrenza. Il modello di casa Ecovacs è in vendita nel periodo corrente a 599 euro, una cifra che nessuno avrebbe mai pensato di vedere, per accedere allo stesso tempo ad una qualità così elevata. Per l’acquisto potete collegarvi qui.

Il prodotto ha dimensioni relativamente contenute, per la tipologia dello stesso, raggiungendo per la precisione 76 x 46 x 43,7 centimetri, considerando la stazione di svuotamento, e non solo il robot aspirapolvere. Nella parte inferiore è possibile trovare una singola spazzola laterale, con spazzola centrale anti-grovigilio, ed due moci nella parte posteriore che hanno la funzione di lavaggio del pavimento.