Amazon è pronta a riservare una piacevole sorpresa per tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, proprio in questi giorni è difatti possibile pensare di mettere le mani su un Samsung Galaxy Tab A9, un tablet di fascia medio-bassa, ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti.

Il modello di cui vi parliamo prevede una diagonale del display di soli 8,7 pollici, sfruttando comunque tecnologia TFT LCD PLS, ed anche una risoluzione massima che può raggiungere il FullHD. Il processore è il MediaTek MT8781, un SoC octa-core di discreta qualità generale, che viene affiancato dalla presenza di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (quest’ultima ricordiamo essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy Tab A9 è in sconto su Amazon

Nessuno avrebbe mai pensato di poter acquistare un tablet Samsung spendendo così poco, la spesa da sostenere per comprare il Samsung Galaxy Tab A9 è davvero ridicola, basteranno 116,78 euro per il suo acquisto, con garanzia di 2 anni e la possibilità di averlo direttamente presso il domicilio in tempi veramente brevissimi. Ordinatelo premendo qui.

Il sistema operativo di riferimento è Android 13, con personalizzazione grafica One UI, una delle migliori e più complete tra quelle in circolazione. Il modello in oggetto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, risultando essere molto recente e moderno, la batteria è un componente da 5100mAh che copre anche lunghe giornate di utilizzo, prima di ricorrere alla presa a muro per la ricarica effettiva. Quasi superfluo il comparto fotografico, sebbene comunque nella parte posteriore si possa trovare un sensore da 8 megapixel, che riesce a realizzare ottimi scatti fotografici, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, e alla tipologia del prodotto.