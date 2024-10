In seguito alla presentazione del SoC Apple A18 Pro e del MediaTek Dimensity 9400, l’ultimo chipset di fascia alta che deve arrivare sul mercato è lo Snapdragon 8 Gen 4, o Snapdragon 8 Elite. Qualcomm lancerà ufficialmente la piattaforma hardware entro la fine del mese con un evento dedicato.

Tuttavia, gli utenti stanno aspettando con ansia di capire quale è il System-on-Chip di riferimento per il panorama mobile. In particolare, la sfida tra Qualcomm e MediaTek è volta ad ottenere il titolo di chipset di riferimento per il mondo Android ma chiaramente i confronti si faranno anche con la soluzione creata da Apple.

Stando a quanto emerso fino ad ora, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3nm. L’architettura hardware sarà basata su sei core di cui due dedicati alle performance in grado di raggiungere i 4.05GHz mentre i restanti quattro opereranno a 2.2GHz.

La scheda tecnica del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 è stata svelata quasi completamente e possiamo scoprire alcuni interessanti dettagli

La NPU, il processore dedicato all’Intelligenza Artificiale, sarà composto da 16 core che permetteranno di eseguire 35 trilioni di operazioni al secondo. In questo modo, gli smartphone basati sul SoC Qualcomm saranno pronti per i compiti IA più complessi.

Inoltre, il chipmaker americano prevede di produrre anche una versione potenziata del proprio SoC. Questa dovrebbe prendere il nome di “Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy” e raggiungere una frequenza operativa massima di 4.37GHz. In questo modo, gli smartphone dell’azienda coreana potranno godere di un interessante boost prestazionale da sfruttare nel gaming e nelle operazioni quotidiane.

La GPU sviluppata per questo chipset è la Adreno 830 a 6 core ed è in grado di operare con una frequenza di clock a 1.45GHz. Qualcomm ha previsto il supporto per il ray tracing al fine di migliorare l’esperienza di gioco su mobile.

Sulla piattaforma GeekBench, i test preliminari del chipset hanno restituito un punteggio di 2.884 punti nel test in single-core e 8.840 punti in quello multi-core. I valori registrati su AnTuTu hanno registrato oltre 1.7 milioni di punti. Tuttavia, il SoC MediaTek Dimesnsity 9400 ha totalizzato oltre 3 milioni, quindi bisogna capire quali saranno le vere prestazioni di entrambi.