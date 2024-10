Nelle scorse ore, MediaTek ha svelato il nuovissimo Dimensity 9400, il System-on-Chip più potente mai prodotto dal chipmaker. La piattaforma hardware è pensata per essere installata a bordo degli smartphone top di gamma e diventare il punto di riferimento nel settore mobile.

Infatti, i primi device su cui il Dimensity 9400 debutterà sono gli smartphone delle famiglie Vivo X200 e Oppo Find X8 e solo allora si potranno avere dati certi. Tuttavia, in questi mesi il chipset è stato testato sulla piattaforma AnTuTu durante lo sviluppo e possiamo già avere qualche dato interessante.

Il SoC MediaTek ha totalizzato oltre tre milioni di punti, un traguardo inedito che conferma la bontà della sua architettura. Considerando che al momento è il chipset con il punteggio più alto nel panorama Android, il confronto diretto è con il punto di riferimento del mondo iOS. Proviamo ad analizzare le prestazioni del Dimensity 9400 nel confronto diretto con Apple A18 Pro.

Mettiamo a confronto diretto la scheda tecnica del nuovo SoC MediaTek Dimensity 9400 con quella di Apple A18 Pro, il chipset di riferimento del settore mobile

Dal punto di vista dell’architettura, entrambi i SoC sono realizzati da TSMC con un processo produttivo a 3nm. Tuttavia, il core ad alte prestazioni del MediaTek Dimensity 9400 raggiunge i 3,62GHz di frequenza operativa, mentre i due core prestazionali dll’A18 Pro operano a 4,05GHz. Questa differenza permette alla soluzione Apple di essere più prestazionale nelle operazioni in single-core mentre c’è equilibrio in quelle multi-core.

Lato GPU, il SoC MediaTek è caratterizzato da GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core. Si tratta di una architettura che garantisce un incremento delle performance del 40% rispetto alla precedente generazione. Inoltre, vanta ben sei core in più della GPU equipaggiata dall’Apple A18 Pro con netti vantaggi in termini di gestione delle prestazioni.

Un altro elemento cruciale per gli smartphone moderni è l’autonomia e il Dimensity 9400 risulta essere il 40% più efficiente rispetto al suo predecessore. Tuttavia, Apple ha scelto un processo produttivo più evoluto ed efficiente per scelta tecnica quindi, in questo caso, l’azienda di Cupertino potrebbe avere un vantaggio dovuto alla differenza hardware.

Tirando le somme, resta da capire come si comporterà il MediaTek Dimensity 9400 in condizioni di utilizzo reale, ma ha tutte le carte in regola per sfidare A18 Pro di Apple. Ci aspettiamo grandi cose per quanto riguarda la GPU mentre lato CPU il SoC della mela potrebbe avere ancora un leggero vantaggio.