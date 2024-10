CoopVoce, l’operatore virtuale, ha annunciato una novità davvero interessante: una partnership strategica con Vodafone che partirà nell’autunno del 2024. Questo accordo permetterà ai clienti di CoopVoce di sfruttare la rete mobile di Vodafone, recentemente acquisita dal gruppo Swisscom. Ma non è tutto! Ci sono in programma anche aggiornamenti per l’accesso al 5G nei prossimi mesi, un passo in avanti per chi ama rimanere sempre connesso.

La partnership tra CoopVoce e Vodafone

Ma perché CoopVoce ha scelto di collaborare con Vodafone? La risposta è semplice: per offrire ai suoi clienti una rete di qualità superiore. È un passo che conferma l’impegno di CoopVoce nel garantire soluzioni ottimali per le esigenze dei consumatori. La fase commerciale inizierà con un gruppo selezionato di clienti CoopVoce, che avranno già la possibilità di beneficiare della rete Vodafone. Prima di lanciarsi, ci sono stati dei test estivi per assicurarsi che tutto funzionasse come si deve.

Gabriele Tubertini, Direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha voluto sottolineare che questa partnership si allinea perfettamente ai principi di qualità e trasparenza che Coop e CoopVoce promuovono. L’obiettivo è fornire un servizio di eccellenza, riconosciuto anche da enti indipendenti, sempre tenendo al centro l’interesse dei consumatori. È chiaro che CoopVoce vuole continuare a costruire la sua reputazione come operatore di fiducia.

CoopVoce è entrata nel mercato delle telecomunicazioni nel 2007 e ha già conquistato oltre 2,2 milioni di clienti, grazie a una rete di oltre 900 punti vendita sparsi in tutta Italia. Fino a poco tempo fa, si appoggiava alla rete di TIM, ma nel 2020 ha fatto un passo decisivo verso l’autonomia tecnologica, sviluppando un’infrastruttura indipendente che le consente di gestire autonomamente l’offerta commerciale.

Non dimentichiamo che nel marzo 2023 CoopVoce ha introdotto il servizio VoLTE, permettendo agli utenti di parlare e navigare contemporaneamente sulla rete 4G. L’accordo con Vodafone segna un ulteriore traguardo per CoopVoce, testimoniando il valore dei recenti investimenti e l’impegno a migliorare continuamente i propri servizi. Insomma, i clienti possono aspettarsi grandi cose nei prossimi mesi!