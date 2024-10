Se siete in cerca di una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di telefono, un’alternativa da prendere in considerazione e rappresentata senza alcun dubbio da CoopVoce, il noto operatore italiano infatti da tempo rappresenta una soluzione decisamente conveniente e competitiva grazie alle sue promozioni dal costo molto accessibile e farcite di tantissime caratteristiche interessanti.

Il provider in questione punta fortemente sui giga offerti nelle sue promozioni che effettivamente abbondano in ogni soluzione proposta, con l’arrivo del mese di ottobre come ovvio che sia anche quest’ultimo ha aggiornato il proprio catalogo introducendone di nuove che rappresentano delle opzioni decisamente valide e interessanti, vediamole insieme.

Tre ottime promozioni

Come potete ben vedere, abbiamo a che fare con tre promozioni diverse Ma singolarmente interessanti, partiamo con la prima che rappresenta la più onerosa ma anche la più nutrita, quest’ultima a 9,90 € al mese garantisce ben 300 GB di traffico dati in 4G abbinati a minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, si tratta di una promo extra speciale, la seconda promozione invece offre Al medesimo prezzo della precedente gli stessi minuti ed SMS verso tutti, ma 200 GB di traffico dati in 4G, e facile dunque desumere che in questo caso la prima sia quella che convenga di più, in ultimo abbiamo invece una promo che a 6,90 € al mese offre 30 GB di traffico dati in 4G con minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, si tratta di una promozione pensata a chi utilizza maggiormente le telefonate e non ha un bisogno di Internet importante.

come potete ben vedere, poi sottoscrivere queste promozioni gli dà accesso a una serie di vantaggi tra i quali spicca sicuramente il prezzo bloccato per sempre, dunque non andrete incontro ad aumenti unilaterali che vi obbligheranno o ad accettare o a rescindere la promozione che avete sottoscritto, queste ultime tra l’altro sono attivabili online comodamente facendo l’accesso tramite SPID.