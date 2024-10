La famiglia Redmi Note 14 è stata presentata in anteprima nelle scorse settimane in Cina. A distanza di qualche tempo, il produttore cinese facente parte del gruppo Xiaomi dovrebbe presentare la serie anche nel resto del mondo.

In attesa della data ufficiale per il lancio a livello globale, le indiscrezioni emerse in rete lasciano intendere che la gamma potrebbe ampliarsi rispetto a quanto già visto. Infatti, la famiglia è caratterizzata da tre dispositivi nel mercato Cinese.

Il Redmi Note 14 5G è affiancato dal modello Pro e dalla versione Plus e tutti supportano la connettività 5G. Il nuovo dispositivo in arrivo per il resto del mondo dovrebbe essere basato sul Note 14 Pro e supportare esclusivamente le reti 4G.

La gamma Redmi Note 14 è composta da tre modelli in Cina ma con il lancio a livello mondiale potrebbe arrivare anche un quarto modello inedito

A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato il nuovo report redatto da XiaomiTime. Il leaker ha scovato dei nuovi riferimenti allo smartphone all’interno del database IMEI. Il registro indica che un nuovo smartphone Redmi dal numero di modello 24116RACCG è molto vicino al rilascio ufficiale.

Analizzando il codice alfanumerico, è emerso che si tratta di un device appartenente alla famiglia Note 14 Pro. Il fatto che il device supporti solo le reti 4G non è una novità assoluta per il brand. Infatti, a distanza di qualche mese dal lancio, l’azienda è solita presentare anche queste varianti per ampliare il numero di potenziali utenti raggiungibili con i propri device.

Basti pensare alla scorsa generazione di dispositivi per avere un esempio lampante. Redmi ha presentato il Note 13 Pro 5G basato su un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 e, poco dopo, il Note 13 Pro 4G spinto dal un SoC MediaTek Helio G99 Ultra.

Sebbene le caratteristiche tecniche generali tra i due device siano piuttosto simili, la differenza di chipset scelto può andare a modificare l’esperienza d’uso. Al momento non è chiaro qualche chipset ha scelto Redmi per il Note 14 Pro 4G ma non manca molto prima di scoprirlo in via ufficiale.