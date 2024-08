Zayn Sofuoglu, un bambino turco di appena cinque anni, di recente ha stupito il mondo guidando una Lamborghini Revuelto a una velocità sorprendente di 312 km/h. Figlio del celebre campione di motociclismo Kenan Sofuoglu, Zayn sta rapidamente diventando una piccola leggenda nel mondo del motorsport. Il giovane talento ha fatto parlare di sé per la prima volta all’inizio del 2023. Quando, a soli tre anni, è diventato virale con un video in cui guidava una Ferrari SF90 Stradale. Da allora, la sua passione per i motori non ha fatto altro che crescere. Portandolo a esplorare sia le due che le quattro ruote.

Alla guida della Lamborghini Revuelto: un futuro promettente o un rischio inutile?

Per permettergli di guidare la potente Lamborghini, sono stati adottati diversi accorgimenti. Zayn si è seduto su un seggiolino per bambini appositamente installato. Mentre i pedali dell’acceleratore e del freno sono stati modificati per essere alla sua portata. Nonostante la sua giovane età, ha subito dimostrato un controllo eccezionale del veicolo. Spingendolo al limite su una pista vuota sotto l’attenta supervisione del padre. Il piccolo pilota però non si è limitato a sfrecciare sulla pista, ma ha anche eseguito alcuni “donuts”. Facendo slittare le ruote posteriori e liberando tutta la potenza del motore V12 della Revuelto.

Il padre di Zayn, Kenan Sofuoglu, non è solo un campione di motociclismo, ma anche un politico influente in Turchia. La sua vicinanza al governo di Erdogan potrebbe aver giocato un ruolo nell’accesso del giglio a queste opportunità straordinarie. Questa esibizione però ha generato non poche polemiche. Mentre alcuni applaudono il talento precoce del bambino, altri mettono in dubbio la sicurezza e l’etica di far guidare una supercar a un bimbo così giovane. Anche se in un ambiente controllato come una pista privata.

Ad ogni modo, malgrado le opinioni contrastanti, è piuttosto evidente che In un mondo in cui la velocità e il rischio vanno di pari passo, la storia di Zayn Sofuoglu ci ricorda che il talento non conosce età.