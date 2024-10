Truffa con messaggi apparentemente importanti ma finti, FATE ATTENZIONE

Ricevere una truffa è ormai diventato un’abitudine per moltissimi utenti, ai quali infatti devono stare molto attenti quotidianamente. In basso ci sono due esempi di messaggi che sia tramite e-mail che tramite chat stanno girando in questi giorni, colpendo anche gli utenti più esperti.

Truffa in corso con addirittura due messaggi, uno proverrebbe da Microsoft ma non è vero

“Ciao, sono Tamie, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Lovery_Tamie inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Tamie”.



Ci sarebbe poi anche un’altra segnalazione: questa volta addirittura c’entrerebbe il nome di Microsoft. Il messaggio truffa che gli utenti hanno preso noto, riguarda addirittura la necessità di dare un’occhiata al proprio account, il quale sarebbe in procinto di essere chiuso. Ovviamente di reale non c’è nulla anche in questa situazione.

“Informazioni sui reclami

Gentile Cliente

ABBIAMO RICEVUTO RECENTEMENTE 42 RECLAMI SUL TUO ACCOUNT E-MAIL. QUESTO È L’ULTIMO AVVISO PRIMA CHE IL TUO ACCOUNT SIA SOSPESO.

Denunce, contestazioni: IT-25417889

Microsoft – Google – Gmail

Invia malware e virus

Migliaia di messaggi spam sono stati inviati dal tuo indirizzo email negli ultimi tre giorni. Ora abbiamo bisogno di chiarimenti per evitare che gli account email vengano cancellati entro 24 ore. Ti consigliamo di installare un programma antivirus, sceglieremo il meglio per te. Scansione virus“.