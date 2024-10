La soundbar è un piccolo accessorio per rendere l’esperienza di visione sempre più interessante ed intrigante, un prodotto che gli utenti desiderano spesso acquistare proprio perché non soddisfatti dell’impianto audio del proprio televisore, così da avere l’occasione di rendere gli spettacoli televisi, e non solo, sempre più accattivanti. Tra i tanti modelli in vendita sul mercato, oggi vi parliamo del prodotto di casa Hisense, precisamente l’Hisense HS2100.

Questi è una soundbar, con incluso in confezione anche il subwoofer da posizionare a fianco della stessa (ma sul pavimento), di dimensioni relativamente contenute: 800 x 60 x 90 millimetri la soundbar, mentre 110 x 350 x 300 millimetri il subwoofer. Il tutto può essere controllato direttamente da remoto con l’ausilio di un telecomando wireless, che funziona a batterie (incluse anch’esse), nella confezione è possibile trovare infine il cavo HDMI o ottico, ed il kit per l’installazione a parete.

Soundbar Hisense: la promozione migliore del mese

Gli utenti oggi possono pensare di acquistare la soundbar Hisense HS2100 a soli 95,99 euro, un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a poco tempo fa, sebbene comunque il prezzo consigliato dello stesso prodotto sia di base 129 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

La promozione tocca quindi un prodotto che può raggiungere una potenza complessiva di 240W, con pieno supporto al Dolby Digital e DTS Virtual:X. La connettività fisica postsa nella parte posteriore è più che completa, essendo composta da HDMI e ingresso audio/ottico, il tutto inframezzato dalla presenza di una porta USB-A classica. Da notare che lo stesso prodotto può essere facilmente utilizzato alla stessa stregua di un altoparlante wireless, è infatti presente connettività bluetooth con la quale il consumatore può collegare un riproduttore musicale e trasmettere brani di ogni tipo.