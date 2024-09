Negli scorsi giorni sul mercato mondiale e italiano è arrivato ufficialmente il nuovo Honor Magic V3, il pieghevole più sottile al mondo che offre un formato a libro con doppio schermo OLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz, all’esterno abbiamo un display da 6,43 pollici e all’interno abbiamo un display da 7,92 pollici, entrambi con foro per le fotocamere da 20 MP.

A muovere questo dispositivo abbiamo poi il SoC attualmente più veloce, lo Snapdragon 8 Gen di Qualcomm supportato da ben 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, la batteria poi rappresenta il gioiello di questo device che nel suo spessore ridotto riesce a racchiudere una capacità pari a 5150 mAh con supporto alla ricarica cablata da 66 W e alla ricarica wireless da 50 W, non mancano poi il 5G in dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C.

Acquistarlo con sconto

La specifica che impressiona decisamente è però il prezzo, in Italia è venduto a 1999,90 euro, un valore altissimo che lascia senza dubbio di stucco, quello che non sapete è che però combinando una serie di promozioni e possibilità potete ottenere uno sconto di ben 650 euro o anche di più, basta sfruttare le possibilità messe a disposizione da MediaWorld, vediamo insieme come fare.

Iniziate innanzitutto iscrivendovi al programma MediaWorld Club, in tal modo otterrete uno sconto immediato di 300 euro, poi potete digitare anche il coupon “396860” all’interno del campo specifico “Aggiungi codice promozionale” per aggiungere un ulteriore sconto di 200 euro.

Arrivati a questi 500 euro totali di sconto poi, potete incrementare di altri 150 euro o più dando in permuta un vostro vecchio smartphone che verrà valutato a partire da 150 euro anche se il suo valore è zero, se dovesse valere di più invece riceverete uno sconto superiore, così facendo lo sconto totale salirà oltre i 650 euro in base al valore che avrà il device dato in permuta.