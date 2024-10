Xiaomi si sta preparando al lancio della famiglia Pad 7 il cui debutto è previsto entro la fine del mese. La serie sarà composta da due modelli, il Pad 7 e il Pad 7 Pro e le indiscrezioni trapelate lasciano intendere che i due tablet saranno particolarmente prestazionali.

Il produttore cinese ha scelto di utilizzare componenti di fascia alta per garantire la miglior esperienza utente possibile. La dimostrazione arriva dalla presenza di un display OLED che sarà affiancato da un SoC realizzato da Qualcomm.

Stando ad alcuni report, Xiaomi ha scelto uno dei due chipset del produttore americano. I due candidati sono lo Snapdragon 8 Gen 2 e lo Snapdragon 8s Gen 3, ma non si sa con certezza su quali è ricaduta la decisione finale da parte del team di sviluppo.

Xiaomi potrebbe presentare la famiglia Pad 7 nel corso dei prossimi giorni e un terzo modello esclusivo all’inizio del 2025.

Le indiscrezioni emerse lasciano intendere che Xiaomi possa mantenere basso il profilo dei due tablet in previsione del lancio di una eventuale terza variante. Questo modello potrebbe essere lo Xiaomi Pad 7 Ultra e il suo debutto potrebbe arrivare dopo qualche settimana.

La particolarità di questo modello, se dovesse essere confermato, sarebbe quella di essere il primo tablet dell’azienda a fregiarsi del titolo “Ultra”. Ne consegue che è lecito aspettarsi caratteristiche tecniche di altissimo livello, superiori a quelle degli altri due modelli.

Possiamo immaginare che il tablet Xiaomi Pad 7 Ultra potrebbe diventare la base di riferimento per il lancio del tablet da gaming di Redmi. Per questo, ci aspettiamo che il brand utilizzi componenti hardware di fascia superiore come il SoC Snapdragon 8 Elite. In questo modo sarà possibile godere di tutta la potenza possibile per giocare e divertirsi.

Il possibile debutto di questi due dispositivi potrebbe essere fissato ad inizio 2025 mentre il lancio di Pad 7 e Pad 7 Pro potrebbe essere più vicino. Si presume che i tablet verranno annunciati in occasione della presentazione di Xiaomi 15 e 15 Pro.